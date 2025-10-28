Antalya'da Şiddetli Yağış ve Rüzgar Hasara Yol Açtı

BİNANIN ÇATISI UÇTU

Antalya'da etkili olan sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar sonrası birçok noktada hasar meydana geldi. Yol kenarlarında ve parkların içinde bulunan ağaçlar devrildi, panolar savruldu. Yörükoğlu Kavşağı'nda ise bir binanın metal çatısı, dolu ve şiddetli rüzgarın etkisiyle uçtu. Çatı, yol kenarındaki palmiye ağacına çarparak durdu. Yol güvenlik amacıyla trafiğe kapatılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kesici aletlerle çatıyı parçalara ayırdı. Ardından yol temizlenerek trafiğe açıldı.

81 ARAÇ, 323 PERSONEL ÇALIŞTI

Kent merkezinde etkili olan yoğun yağışla birlikte harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri olumsuzluklara müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 20 itfaiye araç, 58 personel, ASAT 18 araç, 86 personel, Park ve Bahçeler Dairesi 27 araç ve 95 personel ile çalışmalara destek verdi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 10 araç ve 70 kişilik personel, Fen İşleri Daire Başkanlığı 6 araç ve 14 kişilik ekip ile sahada görev yaptı. Ekipler kentin birçok noktasında yola devrilen ağaç ve dalları trafik ve can güvenliği için hızla kaldırdı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de Nostalji tramvay hattının Yavuz Özcan Parkı girişinde ağaç devrilmesi sonucu elektrik hattında meydana gelen arızayı gidermek ve yeniden elektrik verilmesi için müdahalede bulundu.

FALEZ ALT GEÇİDİ'NDE ÇALIŞMA

ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri de ana arterler başta olmak üzere dolu yağışı nedeniyle dökülen ve yağmur sularının taşıdığı yaprakların tıkadığı mazgalları temizledi. Ekiplerin en yoğun çalışması ise alt geçitlerde oldu. ASAT ekipleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri aşırı yağış nedeniyle polis tarafından trafiğe kapatılan Falez Alt Geçidi'nin trafiğe açılması için temizlik çalışması yaptı. Yoğun çalışmayla tamamlanan temizliğin ardından alt geçit kısa süre sonra trafiğe açıldı.

İrem BAŞDAŞ- Adem AKALAN/ANTALYA,