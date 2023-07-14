Antalya'da Sıcaklık Rekoru: En Yüksek Manavgat, En Düşük Elmalı

Antalya'da sıcak hava dalgasıyla birlikte en yüksek sıcaklık Manavgat'ta 43,9 derece olarak ölçüldü. En düşük sıcaklık ise Elmalı'da 11,1 derece olarak kaydedildi. Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtti.

EN YÜKSEK MANAVGAT, EN DÜŞÜK ELMALI

Sıcak hava dalgası ile hava sıcaklığının arttığı Antalya'da, gün içerisinde beklenen değerlere ulaşıldı. En yüksek sıcaklık 43,9 derece ile Manavgat ilçesinde, en düşük sıcaklık ise 11,1 derece ile Elmalı ilçesinde ölçüldü.

Hava sıcaklıklarının ileriki günlerde de mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirten Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Ayşe Gemici, "Yüksek sıcaklıklarla ilgili tahmin ettiğimiz değerleri şu ana kadar gördük. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyrediyor. Önümüzdeki günlerde açık ve az bulutlu havayı görmeye devam edeceğiz. Kent merkezinde 41 dereceyi, doğu ilçelerinde 41'in üzerinde hava sıcaklıklarını görmeyi bekliyoruz" dedi.