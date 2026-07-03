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Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı

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Antalya'da etkili olan sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle yerli ve yabancı turistler, serinlemek için Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Denize giren, su sporları yapan ve manzara izleyen tatilciler, bunaltıcı havaya rağmen sahilin keyfini çıkardı.

Antalya'da etkisini sürdüren sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle bunalan yerli ve yabancı turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının ise 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 79'a ulaştı.

Bunaltıcı havadan korunmak isteyen tatilciler ile kent sakinleri, serinlemek için Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlardan bazıları denize girerek serinlerken, bazıları da SUP ve yelkenli gibi su sporlarıyla vakit geçirdi.

Kimi tatilciler güneşlenmeyi tercih ederken, kimileri bölgedeki kayalıklardan denize atladı.

Öte yandan bazı vatandaşlar, Varyant seyir noktasından Akdeniz manzarasını ve sahildeki hareketliliği izledi.

Manavgat'tan ailesiyle Konyaaltı Sahili'ne gezmeye gelen Fatma Aslan, havanın sıcak ve nemli olmasına rağmen yaz mevsimini sevdiğini söyledi.

Boş zamanlarını genellikle denize giderek değerlendirdiğini belirten Aslan, "Burası gerçekten çok güzel. Burayı gezmek, burayı görmek çok güzel. Çok farklı bir güzelliği var." dedi.

Yüksel Aslan ise bu yıl Antalya'da nemin oldukça yüksek olduğunu belirterek, buna rağmen Konyaaltı Sahili'nin güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çektiğini dile getirdi.

Konyaaltı'nın görülmeye değer bir yer olduğunu aktaran Aslan, şehir dışından ve yurt dışından gelen misafirlerin sahilde keyifli vakit geçirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız
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