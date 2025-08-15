Antalya'da Seyir Halindeki Takside Yangın Çıktı

Antalya'da Seyir Halindeki Takside Yangın Çıktı
Alanya ilçesinde seyir halindeki bir taksi, motor kısmından alev alarak yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın sonucunda taksi kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki takside çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ahmet Köse yönetimindeki 07 H 0622 plakalı taksi, Yeşilöz Mahallesi D-400 kara yolunda seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Aracı park eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, taksi kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
