Haberler

Antalya'da sera işçisi kadın evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde 25 yaşındaki Suriye uyruklu sera işçisi Vahda Ş, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7509. Sokak'ta Suriye uyruklu sera işçilerinin yaşadığı müstakil evde bir kadının silahla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, göğsünden yaralanan Vahda Ş'nin (25) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde silah ve mermi kovanının bulunamaması üzerine çevrede polis ekipleri tarafından arama yapıldı.

Kadının kayınvalidesinin, namaz kıldığı esnada silah sesi duyduğunu, bir süre sonra girdiği odada gelinini hareketsiz halde bulduğunu söylediği öğrenildi.

3 çocuk sahibi Vahda Ş'nin eşi H.B, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Bekir Bektaş
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

