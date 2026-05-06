Antalya'da depoda yangın

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde sentetik çim ve izolasyon firmasına ait depoda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ediyor.

Aksu ilçesi Mandırlar Mahallesi Altınoluk Caddesi'nde sentetik çim ve izolasyon firmasına ait depoda, saat 10.00 sıralarında henüz nedeni bilinmeyen yangın çıktı. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı