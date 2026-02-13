Haberler

Antalya'yı sağanak vurdu; 7 ilçede okullar tatil edildi

Antalya'yı sağanak vurdu; 7 ilçede okullar tatil edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde ölü boğa bulundu, Döşemealtı'nda yollar su altında kalırken, Alanya'da piknik işletmeleri hasar gördü ve birçok ev ile araç su bastı.

SAHİLDE ÖLÜ BOĞA BULUNDU

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, sel ve fırtına ile beraber denize sürüklendiği değerlendirilen ölü boğa bulundu. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kıyı temizliği yapan ekiplerin bulduğu dana, vinç ile bulunduğu yerden alındı. Antalya Kundu bölgesinde ise araziler su altında kaldı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Döşemealtı ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hayatı durma noktasına getirdi. Yollar ve tarım alanları göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Bir ambulans suyla dolan yolda ilerleyemedi. Bazı araçlar da suyla dolu yolda kaldı.

ÇARDAKLAR DENİZE SÜRÜKLENDİ

Sağanağın etkili olduğu Alanya'da, su seviyesi yükselen Dimçayı bölgesindeki bazı piknik işletmelerinde hasar oluştu. Çayda kurulu çardaklar debinin yükselmesi sonucu akıntıya kapılarak denize kadar ulaştı. Durumu öğrenen işletme sahipleri, gece kamyonlarla sahile giderek çardak, varil ve çeşitli eşyaları tek tek toplayıp, kumsalda biriktirdi. İşletme sahipleri ve yakınları tarafından toplanan malzemeler kamyon ve kamyonetlere yüklenerek, bölgeden götürüldü.

EVLER VE ARAÇLARI SU BASTI

Alanya'da sağanağın etkisiyle Oba Çayı'nın suyu yola kadar çıktı. Kızılcaşehir Kavşağı'nda araçlar yolda kalırken, bazı araçların içine su girdi. Oba Çayı'nın taşması sonucu 2 sitenin bahçesi suyla doldu, zemin kattaki evler su altında kaldı. Binada oturanların bazıları kendi imkanları ile çıktı, suda kalan araçlar iş makinesi ile kurtarıldı. Binadan çıkamayanlar ise olup biteni balkondan izledi.

Adem AKALAN- Alkın BİRİCİK- Erkan UYSAL- Veli KÖKEN/ALANYA (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı

Polis kapıları tek tek çalıp, sapkınları evinden böyle aldı
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme parti içinden büyük tepki var

Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme parti içinden büyük tepki var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı

Piyasalar yangın yeri! Dakikalar içinde tepetaklak oldu
Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak

Kurada Türkiye'nin çıktığını görünce o da konuşmadan edemedi
Galatasaray'ın yıldızı mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni

Yıldız isim mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni
Yeni kanun Meclis'ten geçti! Bunu yapanlar asıl şimdi yandı

Gece yarısı Meclis'ten geçti! Bu görüntü tarih oluyor
Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı

Piyasalar yangın yeri! Dakikalar içinde tepetaklak oldu
11 ilde operasyon! 94 bakanlık çalışanı gözaltında

11 ilde operasyon! 94 bakanlık müfettişi gözaltına alındı
Melis Sezen, Mert Ramazan Demir hakkında ilk kez konuştu

Partnerinin enerjisini bu sözlerle anlattı