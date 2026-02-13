Haberler

Antalya'yı sağanak vurdu; 7 ilçede okullar tatil edildi: sahilde ölü boğa bulundu

Güncelleme:
Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde ölü bir boğa bulundu, Alanya'daki sağanak nedeniyle yollar sular altında kaldı ve pek çok araç yolda sıkıştı. Ayrıca, bazı piknik işletmelerinin çardakları Dimçayı'ndan denize sürüklendi.

SAHİLDE ÖLÜ BOĞA BULUNDU

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, sel ve fırtına ile beraber denize sürüklendiği değerlendirilen ölü boğa bulundu. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kıyı temizliği yapan ekiplerin bulduğu dana, vinç ile bulunduğu yerden alındı. Antalya Kundu bölgesinde ise araziler su altında kaldı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Döşemealtı ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hayatı durma noktasına getirdi. Yollar ve tarım alanları göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Bir ambulans suyla dolan yolda ilerleyemedi. Bazı araçlar da suyla dolu yolda kaldı.

ÇARDAKLAR DENİZE SÜRÜKLENDİ

Sağanağın etkili olduğu Alanya'da, su seviyesi yükselen Dimçayı bölgesindeki bazı piknik işletmelerinde hasar oluştu. Çayda kurulu çardaklar debinin yükselmesi sonucu akıntıya kapılarak denize kadar ulaştı. Durumu öğrenen işletme sahipleri, gece kamyonlarla sahile giderek çardak, varil ve çeşitli eşyaları tek tek toplayıp, kumsalda biriktirdi. İşletme sahipleri ve yakınları tarafından toplanan malzemeler kamyon ve kamyonetlere yüklenerek, bölgeden götürüldü.

EVLER VE ARAÇLARI SU BASTI

Alanya'da sağanağın etkisiyle Oba Çayı'nın suyu yola kadar çıktı. Kızılcaşehir Kavşağı'nda araçlar yolda kalırken, bazı araçların içine su girdi. Oba Çayı'nın taşması sonucu 2 sitenin bahçesi suyla doldu, zemin kattaki evler su altında kaldı. Binada oturanların bazıları kendi imkanları ile çıktı, suda kalan araçlar iş makinesi ile kurtarıldı. Binadan çıkamayanlar ise olup biteni balkondan izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
