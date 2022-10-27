Antalya'da scooter kullanan 2 gencin ölümü sonrası Bakan Karaismailoğlu'ndan açıklama: Yeni tedbirler ve teşvikler yolda
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Antalya'daki elektrikli scooter kullanan iki gencin süratle gelen bir otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetmesi Türkiye'yi ayağa kaldırırken, bugün scooterlara ilişkin olarak açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tedbir ve teşviklerin yolda olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, "Mikro hareketlilik araçları hayatımızın vazgeçilmezleri. Yürüme yolları, bisiklet yollarını teşvik ediyoruz. Tedbirlerimizi, denetimlerimizi, kurallarımızı daha da geliştireceğiz" dedi.
Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli skutere bindi. Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan skuterdeki gençlere, hızlı olduğu belirtilen Muhammed Can Gülmez (23) yönetimindeki otomobil çarptı. İki genç feci kazada hayatını kaybederken yaşanan bu son olay Türkiye'deki scooter kullanımı ilgili sorunları da yeniden gündeme getirdi.
Bugün restorasyonu Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan, Ankara Çayı üzerindeki tarihi Akköprünün açılış töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, elektrikli scooter konusuna da değindi.
Bakan Karaismailoğlu, " Scooter, bisiklet yürüme alanları metropollerin parçası oldu. Geçen yıl bunların belli kurallar dahilinde çalışmasını sürdürmesi için yönetmelikler çıkardık. Ancak arazide, caddelerde kural tanımaz halde hareket ediyorlar. Bunların kullanılmasını teşvik edeceğiz aynı zamanda belli kurallarda kullanılmasını denetleyeceğiz. Üzücü kazalar meydana geldi. Bunları ortadan kaldırmak için yeni tedbirler alarak devam ettirmek istiyoruz" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, "Mikro hareketlilik araçları hayatımızın vazgeçilmezleri. Yürüme yolları, bisiklet yollarını teşvik ediyoruz. Tedbirlerimizi, denetimlerimizi, kurallarımızı daha da geliştireceğiz" diye konuştu.