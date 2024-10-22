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Antalya'da Sazlık Alanda Yangın Söndürüldü

Antalya'da Sazlık Alanda Yangın Söndürüldü
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Antalya'nın Serik ilçesinde Belkıs Mahallesi'nde tarihi Aspendos köprüsü yakınında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı. İtfaiye ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Belkıs Mahallesi'ndeki tarihi Aspendos köprüsü mevkisinde yangın çıktı.

Rüzgarın etkisi ile alevler çevreye yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında yaklaşık 5 dönüm sazlık ve makilik alan ile 5 palmiye ağacı zarar gördü.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

Aspendos antalya İtfaiye Polis

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