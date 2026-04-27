Antalya'da sahte vekaletle gayrimenkul dolandırıcılığı yapan 11 kişi tutuklandı

Antalya'da sahte vekaletle gayrimenkul satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yurt dışında yaşayan bir vatandaşın adına sahte vekalet düzenlenerek gayrimenkul satışı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, Almanya'da ikamet eden müşteki V.E'nin Aksu ilçesinde bulunan ve yaklaşık değeri 120 milyon lira olan gayrimenkulünün noterden alınan sahte vekaletle Aksu Tapu Müdürlüğünde satılacağı tespit edildi.

Olayla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden elde edilen 15 cep telefonu ve SIM karta el konuldu.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, suçüstü yakalandıkları olay dışında iki farklı müştekiye ait toplam değeri yaklaşık 650 milyon lira olan arsaları da aynı yöntemle satmaya çalıştıkları belirlendi.

"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 3 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı uygulandı.

Kaynak: AA / Orhan Çiçek
