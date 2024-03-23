Antalya'da sahilde yoğunluk yazı aratmadı

Antalya'daki sahildeki yoğunluk yazı aratmadı

Ülke geneli soğuk hava hakimken, turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler

ANTALYA - Turizm kenti Antalya'da sahillerdeki yoğunluk yaz gününü aratmadı.

Ülke genelinde soğuk ve kar yağışlı bir hava hakim olurken, turizm kenti Antalya'da baharla birlikte sıcaklıklar yükselmeye başladı. Sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte güneşli havayla birlikte turistler ve Antalya halkını dışarı attı. Hafta sonu tatiliyle birlikte vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, parklar ve mesire alanlarda yoğunluk oluşturdu. Kumsala inenler Akdeniz güneşinde bronzlaşırken, bazı vatandaşlar ve turistler yüzmeyi tercih etti. Manzarayı izlemek isteyenler kumsal boyunca yoğun bir görüntü oluşturdu. Bazı gençlerin ise

Almanya'dan memleketi Afyonkarahisar'a gelen İlyas Kuş, " Antalya çok güzel, gezmeye geldik iki haftalığına. Antalya'ya gelirken yolda kar ve soğuk vardı. Antalya'da ise bahar gibi bir hava var. Bu aylarda insanlarımız gelsinler Antalya'nın tadını çıkarsınlar. Deniz soğuk ama çok güzel. Dışarısı kuma uzandığınız zaman hava baya bir sıcak. Almanya'yı Antalya ile karşılaştıramayız. Yarın sabah dönüşümüz öncesi son keyfimiz oldu" dedi.