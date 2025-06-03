Antalya'da Sahilde Erkek Cesedi Bulundu

Antalya'da Sahilde Erkek Cesedi Bulundu
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Konyaaltı Sahili'nde yapılan bir ihbar sonrasında, kötü kokuya neden olan bir ceset bulundu. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin 45 yaşındaki İsa Lafcı'ya ait olduğu belirlendi ve cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sahil kenarında erkek cesedi bulundu.

Konyaaltı Sahili'nde vatandaşlar kötü kokunun geldiği duvar dibindeki kumsal alanda bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerce yapılan incelemede cesedin İsa Lafcı'ya (45) ait olduğu tespit edildi.

Lafcı'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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