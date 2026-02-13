Haberler

Antalya'yı Sağanak Vurdu; 7 İlçede Okullar Tatil Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da etkili olan sağanak yağış, Serik, Manavgat ve Finike gibi ilçelerde su baskınlarına ve taşkınlara neden oldu. 7 ilçede okullar tatil edildi. Ulaşımda da aksaklıklar yaşandı.

1) ANTALYA'YI SAĞANAK VURDU; 7 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ (4)

MAHALLE YOLU KAPANDI

Antalya'da sağanağın etkili olduğu Serik ilçesinde Köprü Çayı Irmağı'nın su seviyesi yükseldi. Belkıs ve Sarıabalı mahallelerinde bulunan ırmak kenarındaki restoranların bahçeleri, meyve bahçeleri ile Serik Belediyesi'ne ait Şahintepesi Piknik Alanı sel suları altında kaldı. Yağış nedeniyle Bucak Mahallesi'ne ulaşım sağlayan yolu da su bastı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla jandarma tarafından yol, ulaşıma kapatıldı. Restoran işletmecisi Osman Gündoğdu, "Yine taştı. Beşkonak'tan gelen yağmur suları olduğu için taşma oldu. Önlemimizi aldık, şu an herhangi bir sorun yok. Her sene oluyor. Senede 3-4 kez oluyor böyle" dedi.

1 METRE DAHA YÜKSELDİ

Manavgat'ta etkili olan yağışla birlikte ilçe merkezinden geçen Manavgat Irmağı'nın debisi daha da yükseldi. Dün kaldırım seviyesine kadar dayanan ırmak, yağışın etkisiyle bugün yaklaşık 1 metre daha yükseldi. Taşan su nedeniyle ırmak üzerinde bulunan Tarihi Köprü'nün çevresindeki yürüyüş yolları ve bankların su altında kaldığı görüldü. Irmak kıyısındaki bazı işletmeler de su baskını riskiyle karşı karşıya kaldı. Özellikle İbradı ve Akseki bölgesinde yoğun şekilde etkisini gösteren yağışla birlikte ırmaktaki su seviyesinin daha da artmasının beklendiği öğrenildi. DSİ'ye bağlı çok sayıda araç ve personel ile AFAD'dan 50'ye yakın personelin bölgeye sevk edildiği ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde beklendiği öğrenildi.

FİNİKE'DE DERELER TAŞTI

Alanya'da gece boyu etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde yaşanabilecek su baskını ve taşkın risklerine karşı ekipler çalışma yaptı. Mazgallar açılırken, şarampol ve büz ağızları temizlendi ve su tahliyesi sağlanmaya çalışıldı. Finike ilçesinde de sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükselirken, bazı mahallelerde taşkınlar yaşandı. İlçe merkezindeki Yuva Mahallesi'nde bazı evleri su bastı. Yüksek kesimlerde yağışın etkisiyle oluşan sel, bazı yolların ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor

Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Prenses'in mesajı ifşa oldu: Yakında insanlar artık yeni insanlar yapamayacak

Prensesin hamile kaldığı sapık milyardere attığı mesaj olay yarattı
Son karar verildi! Real Madrid'de Arda Güler'e yeni rol

Son karar verildi! Real Madrid'de Arda'ya yeni rol
Trump'ın 'Hakkında konuşmam yasak' dediği gizli silah: Discombobulator

Trump'ın "Konuşmam yasak" dediği gizli silah! Patlamadan felç ediyor
Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor

Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarından görüntüleri ortaya çıktı

Gençlik yıllarına ait görüntüleri gün yüzüne çıktı
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi

Skandala karışan isimler belli oldu! İşte isim isim 25 kişilik liste