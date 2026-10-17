Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oldu, Konyaaltı Sahili'nde deniz turkuaza döndü

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Antalya'da öğle saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlar şemsiye ve yağmurluklarla dışarı çıktı.

Caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Konyaaltı Sahili'nde denizin rengi turkuaza döndü, az sayıda kişinin sağanak ve fırtınaya rağmen denize girdiği görüldü.

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki çocuk parkında bulunan bir ağaç da fırtınanın etkisiyle ortadan kırıldı.

Antalya Valiliği, sağanağın saat 22.00'ye kadar etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Kaynak: AA