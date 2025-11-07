Haberler

Antalya'da Sağanak, Fırtına ve Dolu Etkili Oldu

Antalya'da Sağanak, Fırtına ve Dolu Etkili Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da sabah başlayan sağanak, öğle saatlerinde dolu ve fırtınaya dönüştü. Kent genelinde yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Demre'de etkili olan hortum, seraların örtülerini yırttı.

ANTALYA'da sabah başlayan sağanak, öğle saatlerinde yerini fırtına ve doluya bıraktı. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte sabah başlayan sağanak, öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalananlar, ağaç altlarına, büfelere ve kapalı alanlara sığındı. Bazılarının ıslanmamak için koşarak kaçtığı, bazılarının ise yağmura aldırış etmeden yürümeye devam ettiği görüldü. Sağanak, saat 13.00 sıralarında kısa süreli doluya dönüştü. Rüzgarın da etkisiyle bazı bölgelerde fırtına çıkarken, arka arkaya çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı.

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU

Kemer ilçesinde dün saat 21.00 sıralarında dolu ve gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yaklaşık yarım saat süren yağış sırasında ceviz büyüklüğünde dolu yağdığı görüldü. İlçenin tamamında görülen dolu bir süre sonra yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Dolu nedeniyle trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşarken, kimileri ise kapalı alanlara sığınıp araçlarını korumaya çalıştı. Bazı iş yerlerinde de kısmi zararlar oluştuğu öğrenildi.

HORTUM SERALARIN ÖRTÜLERİNİ YIRTTI

Demre'ye bağlı Yaylakaya Mahallesi'nde ise etkili olan hortum, seraların naylon örtülerini yırttı. Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Yaylakaya Mahallesi'nde hortumun etkili olduğunu belirterek, "Yaklaşık 30 dönümlük alan etkilendi. İlçemizde meydana gelen hortum felaketinden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Belediye ekiplerimiz, yaşanan olumsuzluklara karşı 7/24 sahada ve teyakkuz halindedir. Rabb'im bizleri her türlü afetten korusun" dedi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Antalya kent merkezinde yağışın gece saatlerine kadar aralıkla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz

Rakam inanılmaz! İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
'Mutfakta tüp boş' diyen CHP'li Akay'a Bakan Bayraktar'dan yanıt: Çünkü doğalgaz kullanıyorlar

Bakan Bayraktar, tüplü protestoyu tek cümleyle boşa düşürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Suat Kılıç'a açıkça sorduk: AK Parti'den ayrıldığınıza pişman mısınız?

Suat Kılıç'a yayında herkesin merak ettiği soruyu sorduk
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı

Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.