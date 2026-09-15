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Antalya'da rüşvet soruşturması kapsamında 6 zanlı tutuklandı

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Antalya'da rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca "bazı kamu görevlilerinin rüşvet aldığı" iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, avukat R.K. ile aynı avukatlık bürosunda çalışan İ.Ü. gözaltına alındı.

İ.Ü'ye ait dijital materyaller üzerinde yapılan ön incelemelerde Narkotik Şube Müdürü olarak görev yapan 3. Sınıf Emniyet Müdürü O.U, Koruma Şube Müdürü olarak görev yapan 4. Sınıf Emniyet Müdürü E.D.E, O.U. ile irtibatlı S.G. ve firari durumda bulunan M.A.S. hakkında kayıtlar bulunduğu tespit edildi.

Suç unsuru içerebileceği değerlendirilen veriler üzerine O.U, E.D.E, Narkotik Şube Büro Amiri M.A. ve S.G. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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