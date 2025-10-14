Antalya'da Rüşvet Operasyonu: Daire İddiası Gündemde
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, gözaltına alınan Özlem Yıldız K.'nın İmar Şube Müdürü Tuncay K.'nin eşi olduğu öğrenildi. Müteahhitlerin rüşvet için Özlem Yıldız K.'ye yönlendirildiği iddiaları ortaya çıktı. Ayrıca, özel kalem çalışanı Melek K.'ye, Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in rüşvet parasıyla daire aldığı iddiaları gündeme geldi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Özlem Yıldız K.'nin, temmuz ayında şafak operasyonuyla tutuklanan ve rüşvet almakla suçlanan İmar Şube Müdürü Tuncay K.'nin eşi olduğu öğrenildi. İddialara göre, Altıntaş bölgesindeki imar ve iskan işlemleri için tüm müteahhitlerin Özlem Yıldız K.'ye yönlendirildiği öğrenildi. Diğer yandan bu sabah gözaltına alınan belediye özel kalem çalışanı Melek K.'ye, Muhittin Böcek'in rüşvet parasıyla daire aldığı ileri sürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel