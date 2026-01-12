Haberler

Antalya'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

Güncelleme:
Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda ruhsatsız bir av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Kepez ilçesinde şüpheli H.B.E'ye ait adreste arama yapıldı.

Aramada, 1 yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği, 50 tabanca fişeği, 5 bıçak ile 60 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
