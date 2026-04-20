Antalya'da reklam panosunun ayağında erkek cesedi bulundu

Güncelleme:
Muratpaşa ilçesindeki bir parktan kötü koku alan vatandaşlar, ihbar sonucu polis ekiplerinin yaptığı incelemede reklam panosunun ayak kısmında bir erkek cesedi buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde reklam panosunun ayak kısmında erkek cesedi bulundu.

Selçuk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Serdengeçti Parkı'nda bulunan reklam panosunun ayak kısmından kötü koku alanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polislerin yaptığı kontrolde, parktaki reklam panosunun ayak kısmının içinde erkek cesedi olduğu görüldü.

Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler, çalışmanın ardından üzerinden kimlik çıkmayan cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam
