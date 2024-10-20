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Antalya'da Polis Memuruna Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Antalya'nın Serik ilçesinde, polis memuru Ali Şen'e yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda gözaltına alınan G.K. ve M.A.T, adliyeye sevk edildi. Olay, şüphelilerin av tüfeği ile açtığı ateş sonucu meydana geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir polis memurunun ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ali Şen'e yönelik silahlı saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan G.K. ve M.A.T'nin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Olay

Sanayi sitesinde plakası olmayan beyaz bir aracın içerisinden, dün yolda yürüyen polis memuru Ali Şen'e av tüfeğiyle ateş edilmişti.

Yaralanan polis memuru, sağlık ekibince hastaneye kaldırılarak tedaviye alınmıştı.

Polis ekipleri, şüpheliler G.K. ve M.A.T'yi gözaltına almıştı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, polis memuru Şen'in aracını Serik Sanayi Sitesi'nde tamircilik yapan G.K'ye verdiğini ve otomobiliyle ilgili bilgi almak için G.K. ile görüştükten sonra Serik Sanayi Sitesi'nde yürüdüğünü açıklamıştı. Açıklamada, bu sırada G.K. ve yanındaki M.A.T'nin araç içerisinden av tüfeği ile ateş ederek Şen'i yaraladığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

Politika Güvenlik 3-sayfa antalya Ali Şen Güncel Hukuk Polis Suç

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