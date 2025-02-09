Dün İzmir bugün Antalya! Yunus polis motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Dün İzmir'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden polis memuru Yunus Aydın'ın ardından bir acı haber de Antalya'dan geldi. Kumluca ilçesine bağlı Beşikçi Mahallesi yakınlarında saat 13.00 sıralarında Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Cuma Şimşek'in (39) virajda kontrolünü kaybettiği 07 BYN 541 plakalı motosikleti, devrildi.

POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 150 metre sürüklenen Şimşek, bariyere çarptı. Yunus Timi'nde görevli polis memuru Cuma Şimşek, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anında kaskı takılı olan Şimşek'in parçalanan motosikleti sürtünmeden dolayı yandı. Ekiplerin müdahalesi sonrası motosikletteki yangın söndürülürken, Cuma Şimşek'in cenazesi ise morga kaldırıldı.

"KUMLUCA SEVDAMIZ SORGULANMAZ"

Şimşek'in, dün akşam saatlerinde yaptığı bir paylaşımı ortaya çıktı. Cuma Şimşek'in araç kullanırken çektiği görüntüsünü, "Havalar soğuk malum, kaç gündür Kumluca yapmadık. Kumluca sevdamız sorgulanmaz. Yarın gaz açarım diyenleri bekliyorum" notuyla paylaştığı görüldü.