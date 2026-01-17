Haberler

Kendini kilitlediği iş yerini ateşe verdi, dumandan etkilenerek bayıldı

Antalya'da alacak verecek meselesi nedeniyle ortağıyla tartışan Agit B., kendisini kilitlediği pide fırınını ateşe verdi. İtfaiye ve polis ekipleri, dumandan bayılan kişiyi kurtardı.

ANTALYA'da alacak verecek meselesi nedeniyle ortağıyla tartışan Agit B. (32), kendini kilitlediği pide fırınını yaktı. İş yerine dolan dumandan baygınlık geçiren Agit B., ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1408 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; alacak verecek meselesi nedeniyle pide fırınındaki ortağıyla sorunları olan Agit B., kendisini iş yerine içeriden kilitledi. Elinde satırla içeride bulunan Agit B., iş yerindeki içecek ve ürünlere zarar vermeye başladı. İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisin müzakere çabalarına yanıt vermeyen Agit B., elindeki satırla birlikte etrafa bağırarak iş yerindeki fırını yakmaya çalıştı.

DUMAN TAHLİYE EDİLDİ

Camların kapalı olmasından dolayı iş yeri, kısa sürede yoğun dumanla doldu. İçeriye kimsenin girmesine izin vermeyen Agit B., bir süre sonra içerideki dumandan etkilenerek bayıldı. Polis ve itfaiye ekipleri, Agit B.'nin bayıldığını görünce pencere camını kırarak içeriye girdi. Yerde hareketsiz halde yatan Agit B., ekipler tarafından çıkarıldı. Agit B., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iş yerindeki dumanı tahliye etti. Olayla ilgili ekiplerin incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
