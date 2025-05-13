Antalya'da Parktaki Depoda Yangın Çıktı
Muratpaşa ilçesinde bulunan Atatürk Parkı'ndaki depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde parktaki depoda çıkan yangın söndürüldü.
Meltem Mahallesi, Atatürk Parkı girişinde bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Deponun içinde ve çevresindeki alev alan ahşap malzemeler ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.
Depo kullanılamaz hale gelirken, polisin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel