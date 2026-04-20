Parktaki LED ekranın ayağında erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Serdengeçti Parkı'nda dev LED ekranı tutan ayakların içerisinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Olay, kötü koku nedeniyle yapılan ihbar sonucu ortaya çıktı ve cesedin yaklaşık 1 ay önce öldüğü değerlendiriliyor.

ANTALYA'da park içerisindeki dev LED ekranı tutan ayakların içerisinde bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan, yaklaşık 1 ay önce öldüğü değerlendirilen kişinin cesedi, morga götürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Serdengeçti Parkı içerisinde meydana geldi. Park içerisinde bulunan Antalya Gazeteciler Cemiyeti Lokali'nin işletmecisi, kötü koku hissetmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları kontrolde, park içerisindeki dev LED ekranı tutan ayaklardan birinin içerisinde ceset olduğunu gördü. Yaklaşık 1 ay önce öldüğü değerlendirilen ve çürümeye yüz tutan bir erkeğe ait ceset üzerinde yapılan kontrolde, üzerinden kimlik çıkmadı.

Polis ekipleri ölen kişinin kimliğini belirlemek için çevredekilere sordu ancak sonuç alamadı. Ölen kişinin, bulunduğu parkta yatıp kalktığı üzerinde duruluyor. Çevrede yapılan incelemelerin ardından cenaze aracına yüklenen kimliği belirsiz kişinin cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
