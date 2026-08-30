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Serik'te park halindeki traktör yandı

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Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki traktör, elektrik aksamındaki arıza nedeniyle kendi kendine çalışarak hareket etti ve yangın çıktı. Alevler saman balyalarına sıçradı; ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, traktör ve balyalar kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki traktörün elektrik aksamından yangın çıktı.

Yukarıkocayatak Mahallesi Köseler Sokak'ta park halindeki traktör, elektrik aksamındaki arıza nedeniyle kendi kendine çalışarak hareket etti. Traktörde çıkan yangın, çevrede bulunan saman balyalarına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken traktör ve saman balyaları kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde traktörün kendiliğinden çalıştığı ve çıkan yangının etrafa sıçradığı görülüyor.

Kaynak: AA
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