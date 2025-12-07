Antalya'da park halindeki otomobile hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobile hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

A.A. idaresindeki 07 MC 9119 plakalı hafif ticari araç, D-400 kara yolunda park halindeki 07 AUN 108 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü A.A. ve eşi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada anne ve babalarının yaralanması üzerine korkan çocukları sağlık ve itfaiye ekipleri teselli etti.