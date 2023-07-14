Antalya'da park halindeki aracın yanında bir kişi ölü bulundu
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Antalya'nın Aksu ilçesinde Güzelyurt Mahallesi'nde park halindeki aracın yanında hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Olay yerine gelen ekipler, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Antalya'nın Aksu ilçesinde bir kişi, aracının yanında ölü bulundu.
Güzelyurt Mahallesi'nde park halindeki aracın yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Söz konusu yere gelen ekipler, yaptıkları kontrolde kimliği Ö.A. (47) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ö.A'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kasım Sakallı - Güncel