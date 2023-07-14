Antalya'da park halindeki aracın yanında bir kişi ölü bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesinde Güzelyurt Mahallesi'nde park halindeki aracın yanında hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Olay yerine gelen ekipler, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.