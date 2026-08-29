Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Murat Şimşek yönetimindeki 06 AG 4682 plakalı otomobil, Taşağıl Mahallesi'nde Kemal Karacaoğlu'nun kullandığı plakası takılı olmayan motosikletle çarpıştı.
Kazada sürücü Karacaoğlu ile motosiklette yolcu olarak bulunan Berke Buğra Demirtaş (18) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Demirtaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Murat Şimşek gözaltına alındı.
Kaynak: AA