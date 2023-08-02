Antalya'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde, otomobilin çarptığı Kırgızistan uyruklu kadın hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edilen kadın kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.