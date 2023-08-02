Antalya'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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Antalya'nın Kepez ilçesinde, otomobilin çarptığı Kırgızistan uyruklu kadın hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edilen kadın kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Yeşilırmak Caddesi'nde, Emine Ç. yönetimindeki 07 S 6443 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kırgızistan uyruklu Ada Shurbekova'ya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği yaralı kadın kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Çiçek - Güncel