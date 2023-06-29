Antalya'da Otomobil Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'da meydana gelen otomobil kazasında Nuran ve İbrahim Hayri Özen çiftinin yanı sıra kızları Ezgi Özen de hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer çocukları Ahmet Özen ve aracı kullanan Zeynel Abidin Özen'in tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANTALYA'da otomobilin 30 metreden yuvarlandığı kazada Nuran (53) ve İbrahim Hayri Özen (56) çiftinin ardından kızları Ezgi Özen (24) de hayatını kaybetti. Çiftin diğer çocuğu Ahmet Özen ile otomobili kullanan Zeynel Abidin Özen'in tedavileri sürüyor.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Akseki ilçesi Akseki-Belenköy Oymapınar Barajı yolunda meydana geldi. Zeynel Abidin Özen'in direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, 30 metre yüksekten yuvarlandı. Takla atan otomobilin arka koltuğunda oturan İbrahim Hayri Özen ve eşi Nuran Özen hayatını kaybetti. Çiftin çocukları Ezgi ve Ahmet Özen ile aracı kullanan akrabaları Zeynel Abidin Özen ise yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere götürülüp tedaviye alındı.

Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazayla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor.