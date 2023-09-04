Antalya'da Otomobil Kazası: 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Antalya'da 17 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 çocuğun arasına daldı. Kazada 11 yaşındaki Ahmet hayatını kaybederken diğer çocuklar ise saniyelerle ölümden döndü. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da 17 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil kavşak çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan 4 çocuğun arasına daldı. Korkunç kazada arkadaşlarıyla dondurma aldıktan sonra evine doğru giden 11 yaşındaki Ahmet can verirken arkadaşları saniyelerle ölümden döndü. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dun öğle saatlerinde Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde 6549 Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; 4 arkadaş marketten dondurma aldıktan sonra eve doğru yürüyüşe geçti. Bu sırada M. K. (17)'nın kullandığı otomobil kavşak üzerinde önce bir kamyonetle çarpıştı ardından ise kontrolden çıkarak çocukların arasına daldı. Kazada 3 çocuk son anda kaçmayı başarırken 11 yaşındaki Ahmet Ahmet aracın altında kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Hastanede yaşama tutunamadı

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ahmet önce Kepez Devlet Hastanesi'ne sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Ahmet'in cenazesi yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere teslim alındı. Kazanın ardından 17 yaşındaki sürücü M. K. gözaltına aldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri devam ederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA