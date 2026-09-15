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Antalya'da otomobil galerisinin kundaklanmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

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Antalya'da bir otomobil galerisinin kundaklanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da bir otomobil galerisinin kundaklanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 3 gün önce bir otomobil galerisinin kundaklanması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Antalya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince kamera kaydı incelemesi ve saha çalışmaları sonucunda şüpheliler tespit edildi.

Kundaklama eylemini Y.C.G'nin planladığı, T.B.Y'nin organize ettiği ve 18 yaşından küçük M.N.U. ile S.K'nin de eylemi gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüphelilerden M.N.U. ve S.K. Bursa'da, T.B.Y. İstanbul'da yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Y.C.G'nin aranmasına devam ediliyor.

T.B.Y'nin yakalandığı evde ayrıca "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan aranan bir şüpheli daha gözaltına alınırken, aramada ruhsatsız tabanca, balistik yelek, kar maskesi ve eldiven ele geçirildi.

Antalya'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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