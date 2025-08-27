Antalya'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolünü kaybeden otomobil devrildi; yolcu hayatını kaybederken sürücü ağır yaralandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

İsmail S. (30) yönetimindeki 07 BGY 191 plakalı otomobil, Korkuteli-Bucak kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet D. (23) hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sezen Gürbüz - Güncel
