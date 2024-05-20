Antalya'da Otomobil Dereye Yuvarlandı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil dereye yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumu ciddiyetini koruyor.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Ali T. idaresindeki 07 DT 781 plakalı otomobil, Bayatbademleri Mahallesi Tahtalıbeli mevkisinde yoldan çıkarak dereye yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçtaki yolculardan Şerife T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralılar sürücü Ali T. ile araçta bulunan Safibaz T. ve Remzi B. hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Şerife T'nin cenazesi, incelemenin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.