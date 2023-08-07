Antalya'da Otobüs Şoförü ile Yolcular Arasında Klima Tartışması

Antalya'da sıcak hava ve nem nedeniyle özel halk otobüslerinde klimaların çalıştırılmaması, yolcular ve şoförler arasında tartışmalara yol açıyor. Bir otobüs şoförü, klimaların çalıştırılmaması nedeniyle araçtan inerek hareket etmeyi reddetti. Trafik polisinin ikna çalışması sonucunda klimalar açıldı ve otobüs hareket etti.

HAVA sıcaklığının 30 dereceyi aştığı, nem oranının yüzde 75'i bulduğu Antalya'da, özel halk otobüsünde klimaların çalıştırılmamasıyla ilgili yolcularla, şoför arasında tartışma çıktı. Psikolojisinin bozulduğu gerekçesiyle araçtan inen şoför, trafik polisinin yarım saat süren ikna çalışması sonrası klimaları açıp otobüsü hareket ettirdi.

Antalya'da sıcak hava ve nem nedeniyle, özel halk otobüslerinde klimaların çalıştırılmaması, yolcular ve şoförler arasında tartışmalara yol açıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, UKOME Daire Başkanlığı, Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Antalya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi gibi kurumlara bu konuyla ilgili çok sayıda şikayet yapılıyor. Hava sıcaklığının 30 ila 40 dereceyi, nem oranının ise yüzde 75'leri bulduğu kentte, bazı otobüs şoförleri klimaları açmıyor. Bunun yerine fan açarak, klimayı açmış gibi davrandıklarına yönelik şikayetler ve buna bağlı tartışmalar sürekli yaşanıyor.

Yolcular da otobüsten inerken, şoförle aralarındaki tartışma durakta da devam etti. Yolcular, şoförün klimayı açmayıp, fanı açtığını iddia ederken, şoför ise klimayı açtığını ama serinletmeye yetmediğini öne sürdü. Otobüsün yoğun trafiğin de bulunduğu caddedeki bekleyişine bir süre sonra trafik polisi ekibi müdahale etti. Trafik polisleri, şoförü yaklaşık yarım saat sonra ikna ettikten sonra otobüse bindirdi. Polis yolculara, klimanın açık olduğunu belirledikten sonra, otobüsün güzergahında yeniden hareket etmesini sağladı.