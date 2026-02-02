Antalya-Otobüs kazasında ölenlerin cenazeleri alındı

Haberler

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 10 kişiden 5'inin cenazesi aileleri tarafından teslim alındı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve kazayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

ANTALYA'da dün yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada yaşamını yitiren 10 kişiden 5'inin cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı.

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Tekirdağ'dan Antalya Manavgat'a gelen Buzlu Turizm'e ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, girdiği virajda bariyerlere çarparak, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, araç dışına savrulan bazı yolculara müdahale etti. Araçta sıkışan yolcular ise AFAD ve itfaiye kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

YAKINLARI CENAZELERİ ALDI

Kazada yaşamını yitiren Aslı Çevik (47) ve Resmiye Göktepe'nin (62) cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından bugün yakınları tarafından teslim alındı. Büyük üzüntü yaşayan Aslı Çevik'in yakınları, ayakta durmakta zorlandı. Çevik ile Göktepe'nin cenazeleri, defnedilmek üzere Eskişehir'e götürüldü.

Seymen Çınar Sarı'nın (12) cenazesini teslim alan babası, amcası ve dayısı da uzun süre gözyaşı döktü. Çınar'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Manavgat'a götürüldü.Sudem Çakmak'ın (19) cenazesi; annesi, babası, kardeşi ve yakınları tarafından alındı. Annenin ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Çakmak'ın cenazesi, Bilecik Osmaneli'ye götürüldü.Onur Yılmaz'ın (21) cenazesi yakınları tarafından alınarak, defnedilmek üzere Antalya'nın Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ne götürüldü.

Haber: Adem AKALAN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
