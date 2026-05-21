Antalya'da otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk alanda başlayıp rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında kızılçam ve zeytin ağaçları zarar gördü.

Murtuna ile Yurtpınar mahalleleri arasındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Jandarma ve AFAD ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ve seralara sıçramaması için mücadele etti.

Mahalle sakinleri de ekiplere destek verdi.

Havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında kızılçam ve zeytin ağaçları zarar gördü.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun
