Antalya'da Otluk Alandan Kalkan Yangın Evlere Sıçradı

Antalya'da Otluk Alandan Kalkan Yangın Evlere Sıçradı
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Antalya'nın Akseki ilçesinde başlayıp evlere sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 3 evin zarar gördüğü yangında, mahalle muhtarı yangının kısa sürede yayıldığını belirtti.

Antalya'nın Akseki ilçesinde otluk alanda başlayıp evlere sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bademli Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine mahalleye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evlere de sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle 3 evin zarar gördüğü belirlendi.

Akseki Kaymakamlığına vekalet eden İbradı Kaymakamı İbrahim Cem Deveci de mahalleye gelerek incelemede bulundu.

Mahalle muhtarı Durmuş Ali Özen, gazetecilere, yangının kısa sürede büyüdüğünü söyledi.

Özen, yangın nedeniyle 3 evin neredeyse kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
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