Antalya'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa ilçesinde Yeşilova Mahallesi'nde çıkan otluk alan yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşilova Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın, bölgedeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Bekir Bektaş - Güncel
Nilsu Berfin Aktaş Bodrum'da aşk tazeledi

Bodrum'da aşk pozu! Ünlü oyuncu denizde romantizme yelken açtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı

Bomba iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.