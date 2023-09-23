Antalya'da ot yangını, bakım yapılan teknelere ve ormana sıçradı (3)

KONTROL ALTINA ALINDIAntalya'da Aksu Çayı kenarında ot yangını olarak çıkan, önce bakım yapılan teknelere, ardından ormana sıçrayan yangın, 3 saat sonra kontrol altında alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'da Aksu Çayı kenarında ot yangını olarak çıkan, önce bakım yapılan teknelere, ardından ormana sıçrayan yangın, 3 saat sonra kontrol altında alındı. 1 hektar kızılçam alanının zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yapılıyor.