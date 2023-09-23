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Antalya'da ot yangını, bakım yapılan teknelere ve ormana sıçradı (3)

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KONTROL ALTINA ALINDIAntalya'da Aksu Çayı kenarında ot yangını olarak çıkan, önce bakım yapılan teknelere, ardından ormana sıçrayan yangın, 3 saat sonra kontrol altında alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'da Aksu Çayı kenarında ot yangını olarak çıkan, önce bakım yapılan teknelere, ardından ormana sıçrayan yangın, 3 saat sonra kontrol altında alındı. 1 hektar kızılçam alanının zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yapılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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