Antalya'da ot yangını, bakım yapılan teknelere ve ormana sıçradı (3)
KONTROL ALTINA ALINDIAntalya'da Aksu Çayı kenarında ot yangını olarak çıkan, önce bakım yapılan teknelere, ardından ormana sıçrayan yangın, 3 saat sonra kontrol altında alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya'da Aksu Çayı kenarında ot yangını olarak çıkan, önce bakım yapılan teknelere, ardından ormana sıçrayan yangın, 3 saat sonra kontrol altında alındı. 1 hektar kızılçam alanının zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yapılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel