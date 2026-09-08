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Antalya'da ormanlık alandaki yangına müdahale sürüyor

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- Gece boyunca karadan kontrol altına alınmaya çalışılan yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başladı

Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak Kepez ilçesine sıçradı.

Yangın nedeniyle Kuzey Çevre Yolu ile Antalya-Isparta kara yolunun Antalya merkezden Kuzey Çevre Yolu'na kadar olan bölümü tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

Yol sabah saatlerinde kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Ekipler, Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına gece boyunca arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti.

Antalya-Isparta kara yoluna kadar ulaşan yangında alevlerin kara yolunun karşısına geçmesi ekiplerin yoğun müdahalesiyle önlendi.

Yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da müdahale başladı. Çalışmalara 5 uçak ve 10'dan fazla helikopterin yanı sıra 110 arazöz ve 600'ün üzerinde personel katılıyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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