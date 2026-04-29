Antalya'da orman yangınlarını önleme planı; 125 hassas nokta belirlendi

ANTALYA Valiliği, orman yangınlarının yaklaşık yüzde 70'inin çıktığı 0-400 metre rakım aralığındaki alanlarda, toplam 125 hassas nokta belirledi. 'Acil kod' uyarısı yapıldığında, ilgili belediyeler, jandarma, emniyet ve Sahil Güvenlik ekipleri gerekli önlemleri alacak.

Türkiye'de orman varlığı açısından en zengin il konumunda olan, orman yangınları açısından da en riskli iller arasında bulunan Antalya'da valilik tarafından hazırlanan Antalya İli Orman Yangınlarını Önleme Planı ve bu planla ilgili genelge, Vali Hulusi Şahin imzasıyla yayımlandı. 1 Mayıs'tan itibaren ormanlara giriş yasağının da başlayacağı Antalya'da hazırlanan planla, görevli kurumlar, kuruluşlar ve üstlendikleri görevler belirlendi. Bunlar arasında; kaymakamlıklar, belediyeler, jandarma, emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD, müftülük, Milli Eğitim, Tarım ve Orman, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kültür ve Turizm, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, Meteoroloji, Devlet Su İşleri, Karayolları müdürlükleri, enerji dağıtım şirketleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, sivil toplum örgütleri, muhtarlıklar ve basın kuruluşları yer alıyor.

VALİ ŞAHİN: TÜM KESİMLERİN ORTAK SORUMLULUĞU

Ormanların önemi ve Antalya'nın zengin orman varlığına dikkati çeken Vali Hulusi Şahin, "Antalya, her yıl yüksek düzeyde orman yangını riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Artan sıcaklıklar, kuraklık, insan faaliyetleri ve iklim değişikliğinin etkileri, bu riski her geçen yıl daha da artırmaktadır. Orman yangınlarıyla mücadelede en etkin yaklaşım, yangınlar meydana geldikten sonra yapılan müdahaleden ziyade, yangınların önlenmesine yönelik tedbirlerin sistemli biçimde uygulanmasıdır. Bu anlayışla hazırlanan Antalya İli Orman Yangınları Önleme Eylem Planı, yangın sezonu öncesinde alınması gereken önleyici tedbirleri belirlemeyi, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmeyi, halkın farkındalığını artırmayı ve ormanlarımız üzerindeki yangın riskini en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Antalya'da ormanların korunması yalnızca ilgili kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur. Bu bilinçle, planın etkin biçimde uygulanması, alınan tedbirlerin kararlılıkla hayata geçirilmesi ve vatandaşlarımızın bu konuda göstereceği duyarlılıkla başarılı sonuçlara ulaşılacağına inancım tamdır" dedi.

YANGINA HASSAS ALANLAR 0-400 METRE RAKIM ARASINDA

Planda, orman yangınlarıyla mücadelede; iklim koşulları, yanıcı madde yoğunluğu ve arazi yapısı açısından en riskli bölgeler olarak tanımlanan, yangınların yaklaşık yüzde 70'inin çıktığı 0-400 metre rakım aralığındaki ormanlara öncelik verildiği vurgulandı. Bu hassas zon içerisinde yer alan, hassas orman ve tarım alanlarını kapsayan 'riskli' olarak belirlenen yerler hedef alınarak, yangın önleme çalışmalarının tüm paydaşların katılımıyla bütüncül bir yaklaşımla yürütüleceği ifade edildi. Bu doğrultuda; orman köyleri, orman bitişiğindeki çiftçiler, seracılar, orman içinde veya yakınında yaşayan tüm halk, mevcut sabit gözetleme yerleri, kontrol ve uyarı noktaları, devriye atılacak denetim altında tutulması gereken hassas yollar ve tesisler, ormana bitişik ziraat alanı ve yerleşim yerlerinde gerekli çalışmalar yapılarak ormanların kontrol altında tutulmasının esas alınacağı belirtildi.

GÖREVE HAZIR OLACAKLAR

Planda 0-400 metre rakımdaki sahil kesimindeki ilçelerin belediyeleri, jandarma, emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluğundaki 125 hassas alan ve yol güzergahı da tek tek yer alıyor. Antalya Valiliği veya kaymakamlıklar tarafından Antalya İli Orman Yangınları Önleme Planı doğrultusunda belirlenen alan ve güzergahlarda 'Acil Kod' uyarısı yapıldığında, özellikle bu 125 hassas alan ve yol güzergahında itfaiye araçları, iş makineleri ve ekiplerle gerekli önlemleri alacak. Ormanlardaki tüm güzergahlarda yangına sebebiyet verebilecek çöpler temizlenecek ve bu bölgelerdeki vatandaşlara gerekli tüm uyarılar yapılacak. Plan kapsamında belirlenen, ormanlarla yerleşim yerlerinin iç içe olduğu mahalle ve bölgelerde, belediye zabıta ekipleri tarafından devriye faaliyetleri yürütülecek; yapılacak anonslarla halk, yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınmaları konusunda düzenli olarak uyarılacak.

KURUMLARIN SORUMLULUĞU

Belirlenen hassas alan ve yol olarak bu noktalarda görev alacak jandarma, polis, zabıta ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından sera ve bahçe atıklarının yakılması, kontrolsüz insan hareketleri, yoğun turizm faaliyetleri ve kontrolsüz ateş yakılması sonrası oluşabilecek yangınlar, kontrolsüz piknik ve alkol kullanımı, muz atıkları, moloz ve her türlü çöp atılması gibi yangına sebep olabilecek her türlü tehlike önlenecek.

BELİRLENEN 125 HASSAS ALAN

Yangına hassas 125 nokta ise şöyle; Aksu Belediyesi 5 bölge, Alanya Belediyesi 6 bölge, Demre Belediyesi 3 bölge, Döşemealtı Belediyesi 5 bölge, Finike Belediyesi 3 bölge, Gazipaşa Belediyesi 2 bölge, Kaş Belediyesi 4 bölge, Kemer Belediyesi 6 bölge, Kepez Belediyesi 3 alan, Konyaaltı Belediyesi 3 bölge, Kumluca Belediyesi 8 bölge, Manavgat Belediyesi 12 bölge, Muratpaşa Belediyesi 1 bölge, Serik Belediyesi 4 bölge, jandarma sorumluluğunda 31 bölge, emniyet sorumluluğunda 19 bölge, Sahil Güvenlik sorumluluğunda 10 bölge.

Haber: Mehmet ÇINAR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı