Antalya'da Orman Yangınlarına Yoğun Müdahale

VALİLİK: 755 İŞÇİYLE MÜCADELE

Antalya Valiliği, kentte devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Aksu'da meydana gelen orman yangınlarına 449 personel, 7 helikopter, 4 uçak ve 146 kara aracıyla müdahale edildiği belirtilirken, yangından etkilenen Yurtpınar, Macun, Fatih ve Kurşunlu mahallelerinden 64 konuttan 290 kişi ve 30 büyükbaşın tahliye edildiği kaydedildi. 3 konutun hasar gördüğü yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Manavgat'taki orman yangınına 129 personel ve 53 kara aracıyla müdahale edildiği, yangından etkilenen Güzelyalı Mahallesi'nde 3 konuttaki 10 vatandaşın tahliye edildiği, yangının kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Muratpaşa'daki yangının da 53 personel ve 26 kara aracıyla müdahale edilmesi sonucu kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Gazipaşa'ya bağlı Doğanca Mahallesi'nde orman yangınına ise 124 personel, 4 helikopter, 41 kara aracıyla müdahale edildiği açıklandı.