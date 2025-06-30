Antalya'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Antalya'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
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Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek yerleşim yerlerine yaklaşırken, yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Beyobası Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına, ilk etapta 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

Alevlerin yaklaştığı 1 evin tahliye edildiği, bazı avokado ve zeytin bahçelerinin yangın nedeniyle zarar gördüğü belirtildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Yunus Uğur - Güncel
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