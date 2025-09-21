Antalya'da Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı
Antalya'nın Serik ilçesinde, Bilginler Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etmek için bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bilginler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA / Orhan Çiçek - Güncel