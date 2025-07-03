Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangın, 3,5 saatlik sürpriz bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Belediye başkanı Ümit Uysal, hava koşullarının olumsuz olduğuna dikkat çekti.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangın, 3,5 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hava şartlarının olumsuz olduğunu belirterek, dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.
Haber: Adem AKALAN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel