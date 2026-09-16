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Antalya'da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

Antalya'da orman yangını büyümeden kontrol altına alındı
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ANTALYA'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kemer'e bağlı Çamyuva Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye hava ve kara ekipleri sevk edildi. 2 helikopterin yanı sıra Kemer Orman İşletme Şefliği'ne bağlı 25 arazöz ekibi ve 6 yangın gönüllüsünün katıldığı çalışmaların ardından alevler, kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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