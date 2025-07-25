Antalya'da Orman Yangını, Alevler Antik Perge Kenti'ne Ulaştı
Antalya'nın Aksu ilçesindeki yeni orman yangını, Perge Antik Kenti'ne yakın bir alanda çıktı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, Antalya Valisi Hulusi Şahin de bölgeye gelerek çalışmaları takip ediyor.
YENİ ORMAN YANGINI; ALEVLER ANTİK KENTE ULAŞTI
Antalya'nın Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki yangın kontrol altına alınıp, soğutma çalışmaları sürerken; bu kez Atatürk Caddesi üzerinde Perge Antik Kenti'ne yakın noktada yeni bir orman yangını çıktı. Yangına karadan müdahale edilirken, alevler antik kente ulaştı. Antalya Valisi Hulusi Şahin de olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel