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ANTALYA'DA ORMAN YANGINI (2)

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ANTALYA'DA ORMAN YANGINI (2)

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDIAntalya'nın Alanya ilçesi Güzelbağ ile Bayırkozağacı mahallelerinde yer alan ormanda gece geç saatlerde çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısmen kontrol altına alındı.

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Alanya ilçesi Güzelbağ ile Bayırkozağacı mahallelerinde yer alan ormanda gece geç saatlerde çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısmen kontrol altına alındı. Yağmurun da söndürme çalışmalarını sürdüren ekiplerin işini kolaylaştırdığı belirtildi. Alevlerin sadece Bayırkozağacı mahallesindeki tepe noktasında devam ettiği, diğer bölgelerin kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

'RÜZGAR OLMASA BU KADAR YANMAZDI'

Mahalle sakinlerinden Hasan Ali Soytürk, "Yangının elektrik hattındaki bir telin kırılması sonucu çıktığı söyleniyor. Çok fazla rüzgar var. Rüzgar olmasa buralar bu kadar yanmazdı. Mahallemiz boşaltıldı, karakolun olduğu noktada toplanıyor. Biz daha önce de yangını yaşadık. Ormanlarımız yandı. İnşallah hemen söndürürler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güzelbağ Antalya Alanya Güncel Haberler

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